Comienza la tercera etapa de la puesta en valor de La Salamanca

Desde este lunes dará inicio la tercera etapa de la puesta en valor del Parque “La Salamanca”, que contempla la finalización del deck y la construcción de un gimnasio urbano, continuando con el proceso de transformación integral de la Zona Joven.

Desde marzo de 2025, la gestión municipal viene trabajando de manera sostenida en la recuperación y jerarquización de este espacio, con una intervención que no solo incluye mejoras estéticas y de infraestructura, sino también un fuerte enfoque en seguridad, accesibilidad e integración comunitaria. El objetivo es consolidar a la Zona Joven como un punto de referencia para el encuentro cultural, recreativo y social, tanto para jóvenes como para toda la comunidad de Concepción del Uruguay.

La primera y segunda etapa estuvieron enfocadas en la puesta en valor de la zona costera, la instalación de más de 20 columnas con luminarias LED, tareas de poda y retiro de malezas, incorporación de equipamiento urbano y mobiliario joven, y trabajos de mantenimiento y parquizado del entorno, todo pensado para ofrecer un espacio seguro, accesible y con identidad propia. En este marco, además, se encuentra en su etapa final la construcción del baño público.

La tercera etapa contempla nuevo equipamiento urbano, con la construcción de un gimnasio al aire libre que incluirá bicicleta fija, fortalecedor de piernas y otros dispositivos para la actividad física. También se realizará la nivelación del terreno y la instalación eléctrica en el sector del deck, permitiendo el correcto funcionamiento de distintos food trucks, fortaleciendo así la propuesta recreativa y gastronómica del lugar.

De esta manera, el Municipio continúa apostando a la recuperación de los espacios públicos como ámbitos de encuentro, participación y disfrute, reafirmando su compromiso con las juventudes y promoviendo políticas públicas que las tengan como protagonistas.

