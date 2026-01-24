Sábados de carnavales en Caseros: calles cerradas al tránsito

El Área de Seguridad Ciudadana informa a toda la comunidad que, durante los días en que se desarrollen los Carnavales de Caseros —los sábados 24 y 31 de enero y 7 de febrero—, a partir de las 17:00 horas, las siguientes arterias permanecerán cerradas al tránsito vehicular:

Calle 10, entre calles 13 y 27

Calles 13, 15, 17, 19, 23 y 25, entre calles 10 y 08

Calle 12

Calle 23, entre calles 14 y 08

Desde el horario mencionado no se permitirá la circulación en dichas calles, exceptuando los vehículos pertenecientes a la organización del evento.

Asimismo, se solicita la colaboración de los frentistas de estas arterias para que retiren sus vehículos antes de las 17:00 horas.

Comparte esto: Twitter

Facebook

