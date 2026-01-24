Caseros: Seguimos previniendo con “Misión dengue”

La Municipalidad de Caseros recuerda la importancia de colaborar entre todos a fin de evitar la propagación de los criaderos de mosquitos.

El Dengue se puede prevenir y los cuidados comienzan en casa. Por tal motivo, solicitamos a los vecinos que revisen sus viviendas y/o patios una vez por semana, y eliminen aquellos objetos que puedan acumular agua.

Además, estas acciones pueden ayudar a combatirlo:

– Cortar el pasto

– Tapar tanques y tachos

– Limpiar canaletas con frecuencia

– Renovar el agua de los bebederos todos los días.

– Colocar arena a los floreros.

Asimismo, se recuerda que el Área de Ambiente mantiene colocados en diferentes puntos de la localidad dispositivos para la detección del mosquito Aedes aegypti, los cuales consisten en frascos de vidrio pintados de color negro que en su interior poseen agua y una paleta bajalengua. Los mismos permiten detectar la presencia y actividad reproductiva del mosquito transmisor de la enfermedad. Por ello, se solicita a los vecinos que no tiren o vuelquen el agua de dichos frascos y no saquen la paleta bajalengua, para poder realizar el monitoreo.

Comparte esto: Twitter

Facebook

