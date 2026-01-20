Troncoso avisa que van por la reforma constitucional: «No nos tiene que poner colorados preguntarnos si vale la pena tener dos Cámaras»

El ministro de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos, Manuel Troncoso, sostuvo que es momento de habilitar un debate amplio sobre una posible reforma de la Constitución provincial y remarcó que las normas deben adaptarse a los cambios sociales, políticos e institucionales.“Las Constituciones no están escritas sobre piedra. Hay que perder el tabú de poder hablar estos temas”, afirmó en declaraciones a medios periodísticos. En ese marco, señaló que plantear discusiones de fondo “no quiere decir que no se pueda gobernar”, sino que implica pensar estratégicamente a la provincia más allá de coyunturas políticas.

Troncoso consideró que las constituciones son perfectibles y mencionó algunos puntos que deberían ponerse en debate, como el funcionamiento del Poder Legislativo. “En su momento hablé del unicameralismo. No nos tiene que poner colorados preguntarnos si vale la pena tener dos Cámaras Legislativas”, expresó.

“Las leyes tienen que ser un producto de su época y contexto, y no un código de piedra. Es positivo trazar una agenda al respecto. El Gobernador es un dirigente que permanentemente marca agenda y evita la comodidad y la zona de confort. Vale la pena apostar por ese debate en todos los espacios políticos”, subrayó.