Troncoso avisa que van por la reforma constitucional: «No nos tiene que poner colorados preguntarnos si vale la pena tener dos Cámaras»

Troncoso consideró que las constituciones son perfectibles y mencionó algunos puntos que deberían ponerse en debate, como el funcionamiento del Poder Legislativo. “En su momento hablé del unicameralismo. No nos tiene que poner colorados preguntarnos si vale la pena tener dos Cámaras Legislativas”, expresó.
“Las leyes tienen que ser un producto de su época y contexto, y no un código de piedra. Es positivo trazar una agenda al respecto. El Gobernador es un dirigente que permanentemente marca agenda y evita la comodidad y la zona de confort. Vale la pena apostar por ese debate en todos los espacios políticos”, subrayó.
Avances en el pase de Juntas de Gobierno a Comunas
Por otro lado, el Ministro destacó el proceso de transformación institucional que impulsa el Gobierno provincial en zonas rurales. “Por iniciativa del Gobernador y dando cumplimiento a la Ley de Comunas, hemos convertido más de 20 Juntas de Gobierno en 22 Comunas”, indicó.
Explicó que las Juntas de Gobierno son delegaciones del Poder Ejecutivo sin autonomía, mientras que las Comunas cuentan con personería jurídica propia, Concejo Deliberante, capacidad para cobrar tasas, brindar servicios públicos y dictar su propio reglamento interno.
“Esto respeta el federalismo interno y permite que las comunidades se desarrollen con mayor autonomía. Es un paso enorme que traduce en hechos concretos lo que se planteó en campaña: terminar con un esquema que concentra poder y avanzar hacia la igualdad de derechos para todas las comunidades”, concluyó.