Dos camiones protagonizaron un grave choque en ruta entrerriana

Choque entre dos camiones en la Ruta Nº 11, jurisdicción de Costa Grande. Un chofer es oriundo de Crespo y el restante radicado en A. Protestante

Durante la mañana de este martes 20 de enero, personal de la Comisaría de Costa Grande (Dpto. Diamante), fue alertado sobre un accidente de tránsito en la Ruta Provincial Nº 11 a la altura del km. 59.

En el lugar se constató el choque entre 2 camiones, uno Iveco modelo 170, al mando de un joven de 30 años oriundo de Aldea Protestante y el restante también una unidad Iveco modelo 320, que conducía un hombre de 48 años radicado en Crespo.

A causa del impacto, el chofer del primer vehículo presentó escoriaciones y lesiones leves, siendo asistido por personal de salud del “Hospital San José” de la ciudad diamantina.

En primera instancia se indicó que ambos rodados circulaban en el mismo sentido de circulación de norte a sur, perdiendo el control el primero mientras que el segundo lo colisionó para luego despistar y quedar sobre la banquina.

Comparte esto: Twitter

Facebook

