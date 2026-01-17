Denunciaron en la Oficina Anticorrupción al intendente de Colón, José Luis Walser, por su viaje al Brasil

Concejales que forman parte del bloque 17 de Octubre del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Colón, presentaron una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra el intendente de esa localidad, José Luis Walser.

El 9 de diciembre pasado, Walser y su familia, viajaron al Brasil donde padecieron un siniestro vial de graves consecuencias para la salud. El hecho generó la solidaridad, por un lado; pero también el reproche por una posible utilización de bienes del Estado municipal para fines particulares, lo que podría encuadrar en delitos tipificados en el Código Penal y en la normativa vinculada con la administración pública.

La denuncia presentada ahora en la Fiscalía Anticorrupción por los concejales Patricia Irigoy, Martín Medina y Carlos Leonardi (Bloque 17 de Octubre) fue informada a través de las redes sociales, donde bajo el título “Lo público tiene reglas, no es cuestión de ´errores´”, manifestaron lo siguiente:

“Escuchamos las declaraciones del intendente hablando de un “error” al mezclar su descanso familiar con el uso de herramientas de todos los colonenses. Pero el respeto por los bienes del Estado no es una opción de interpretación personal, es una obligación legal”.

“No podemos permitir que se instale la idea de que ´el cansancio´ justifica usar una camioneta municipal para vacaciones privadas en Brasil. No es el primer ´error´ que vemos en esta gestión: todavía recordamos las irregularidades denunciadas en las licitaciones de la Fiesta de la Artesanía”.

“Como Concejales, nuestra función es fiscalizar. Por eso:

1) Diferenciamos lo humano de lo institucional: Deseamos la recuperación de los afectados, pero la salud no exime de la responsabilidad administrativa.

2) Exigimos papeles, no relatos: Un viaje oficial se decreta ANTES de salir, no se ´explica´ después de un choque.

3) Cuidamos el bolsillo del vecino: Los daños al patrimonio municipal deben ser reparados por quienes decidieron darle un uso indebido.

Colón merece una gestión donde los bienes públicos se usen para servir al pueblo, no para el privilegio de unos pocos”.

Otras denuncias

La presentada en la Fiscalía Anticorrupción no es la única denuncia. También el bloque de concejales de La Libertad Avanza (LLA) presentaron un pedido de informes en relación con ese viaje al Brasil y anticiparon que trabajan en la preparación de una denuncia penal.

“Son preguntas que nos hacemos todos los vecinos. Nosotros no somos jueces; nuestro rol es controlar al Ejecutivo. Esperamos respuestas concretas dentro del plazo de 90 días que establece la Ley 10.027, de lo contrario deberemos accionar judicialmente”, señaló el concejal Hermes Roy Liberman.

En el escrito, los ediles advierten que el eventual uso de bienes del Estado municipal para fines particulares podría constituir una violación a los principios de legalidad y transparencia, y eventualmente encuadrar en figuras penales previstas en el Código Penal y en la normativa de administración pública.

Entre los puntos centrales, los concejales consideran “indispensable” determinar si existió una autorización administrativa expresa —mediante resolución, decreto u otro acto formal— que habilitara el viaje, el uso del vehículo oficial fuera del país y el traslado de personas ajenas a la función pública. También solicitan precisiones sobre el siniestro vial sufrido por el vehículo, sus posibles consecuencias patrimoniales para el municipio, el régimen de seguros vigente y las responsabilidades asumidas, así como los costos afrontados o a afrontar por el erario público.

Según lo publicado por portal El Entre Ríos, el pedido de informes requiere saber si hubo un acto administrativo que autorizara el viaje del intendente a Brasil, indicando fecha, número y fundamentos; si dicho acto contemplaba expresamente el uso del vehículo oficial y sus características; si autorizaba el traslado de familiares; y por qué motivo estaba previsto continuar utilizando el mismo rodado durante un período destinado al descanso familiar.

En relación con el seguro, se consulta si se encontraba vigente al momento del accidente y si cubre siniestros ocurridos en el extranjero con ocupantes no vinculados a la función pública.

Además, los concejales preguntan si el Departamento Ejecutivo Municipal inició algún sumario administrativo o investigación interna a raíz del uso del vehículo oficial y del siniestro. También solicitan copia de la invitación formal para participar del acto de asunción de autoridades del Tribunal de Cuentas del Estado de Río Grande do Sul, mencionado en un comunicado oficial, así como detalles sobre la función que cumpliría el intendente en ese evento y los beneficios concretos que se preveían para la ciudad de Colón, publicó el portal Diarioelfederaense.

El pedido incluye, asimismo, información sobre si se realizó alguna pericia policial o administrativa en Brasil y la remisión de los informes correspondientes, además de precisar dónde se encuentra actualmente el vehículo oficial involucrado.

Posible denuncia penal

En paralelo, el bloque de LLA adelantó que en las próximas semanas presentará una denuncia penal, con los concejales constituyéndose como querellantes.

“Los hechos se enmarcan en posibles delitos. No son hechos controvertidos, ya que están confirmados por la otra parte”, afirmó Liberman. Como ejemplo, mencionó la posible configuración de un peculado de uso, al sostener que, aun cuando el intendente hubiera afrontado con recursos propios gastos como peajes y combustible, subsiste la cuestión del uso de un vehículo oficial para el traslado familiar.

“El comunicado de la municipalidad confirma que había un viaje oficial. La reunión era un miércoles y luego el intendente se quedaba a descansar con su familia hasta el viernes utilizando el mismo vehículo. Eso podría encuadrar en un delito de peculado doloso o culposo, es decir, el uso de un bien público para beneficio propio o de terceros”, explicó.

“Será la Justicia la que determine si hubo delito, pero nuestro trabajo es presentar los hechos y señalar las inconsistencias o, al menos, que los relatos no resultan coincidentes”, concluyó el concejal.

Análisis