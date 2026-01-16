Intento de femicidio en Entre Ríos: una mujer fue hospitalizada y pelea por su vida

Una mujer pelea por su vida internada en el Hospital San Martín de Paraná, luego de haber sido apuñalada en el cuello por su pareja en Nogoyá. El intento de femicidio ocurrió a fines de diciembre y desde la Policía se informó a AHORA que la víctima continúa en grave estado. En tanto, el agresor está cumpliendo 45 días de prisión preventiva en la Jefatura Departamental nogoyaense.

El ataque sucedió la madrugada del sábado 27 de diciembre. Desde ese día, la mujer, de 40 años, se encontraba en cuidados intensivos en el hospital de la capital entrerriana. Este viernes, se informó que la paciente fue derivada a la Sala de Neurología, donde el equipo médico vigila de cerca la evolución de su cuadro que, si bien es muy complicado, se encuentra estable.

La víctima ingresó al nosocomio de urgencia en diciembre con una grave lesión en la carótida interna, que la hizo perder mucha sangre. Además, presentaba severos hematomas en el rostro y sangrado en otras partes del cuerpo.

Estremecedores detalles del intento de femicidio en Nogoyá

El ataque se produjo el sábado 27 de diciembre alrededor de las 3.30, en un domicilio de calle Federación, entre Paraná y Sixto Oris en Nogoyá. Al llegar, los efectivos policiales irrumpieron en la vivienda por los pedidos de auxilio y encontraron la estremecedora escena.

La mujer tenía una lesión muy grave en la zona del cuello. El agresor, estaba repleto de sangre en su ropa y refería dolores, por lo que pidió ser atendido. Luego, se constató que no tenía nada.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, el llamado a los bomberos fue realizado por el propio atacante, quien se defendió de las acusaciones al momento de ser aprehendido por los uniformados.

En tanto, la víctima del episodio fue derivada al Hospital San Blas, en Nogoyá, y luego trasladada a Paraná para ser operada de urgencia.

Antecedentes por violencia de género

El hombre detenido tiene un antecendete por “Lesiones graves” contra otra mujer, en 2023. Además, se confirmó que tiene denuncias previas por violencia contra sus hijas.

En cuanto al vínculo con la víctima, desde la Policía informaron que convivían: son pareja desde hace algún tiempo y no tienen hijos en común. (Ahora)