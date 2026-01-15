Concepción del Uruguay: Disponen el traslado de menor con numerosos antecedentes a un centro cerrado de Concordia

Según se confirmó a Génesis24, en el marco de una investigación penal por un hecho ocurrido en la ciudad, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal logró identificar al autor del robo de un motovehículo días atrás, resultando ser un joven menor de 16 años de edad, el cual también estaría vinculado a otros delitos menores.

Ante la acumulación de hechos delictivos y la peligrosidad procesal que representaba la continuidad del joven en la vía pública, la justicia local consideró necesaria una intervención inmediata para resguardar tanto a la comunidad como al propio menor.

En este contexto, el Juzgado de Familia y Penal de Niños y Adolescentes dispuso una medida de seguridad excepcional.

Esta orden determinó el traslado del joven a un establecimiento de régimen cerrado dependiente del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (COPNAF), ubicado en la localidad de Concordia.

Este tipo de intervenciones judiciales son fundamentales ante casos de reincidencia persistente, ya que buscan interrumpir el ciclo delictivo mediante el abordaje en instituciones especializadas.

El traslado representa una respuesta institucional coordinada entre la Policía de Entre Ríos, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial para brindar una solución efectiva a la problemática de seguridad que afectaba a diversos vecinos damnificados.

