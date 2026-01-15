Concepción del Uruguay: Identificaron a cuatro personas tras viralización del robo a kiosco de la ciudad

Según se confirmó a Génesis24, en la tarde de este jueves, personal policial del Comando Radioeléctrico y de la División Investigaciones procedió a la identificación de cuatro ciudadanos en el marco de una causa que investiga un presunto hurto ocurrido en un comercio céntrico.

El operativo tuvo lugar alrededor de las 15:30 horas en la intersección de calles Posadas y José Hernández. La intervención policial se derivó de una denuncia radicada por la propietaria de un kiosco ubicado en Bvard Constituyentes, hecho que tomó gran trascendencia pública tras la viralización de videos en redes sociales.

A partir del análisis de los registros fílmicos del local, los investigadores lograron reconocer a una de las personas involucradas. Tras tareas de vigilancia, los uniformados localizaron en la vía pública a un grupo conformado por dos mujeres (de 39 años y otra mayor de edad) y dos hombres (de 34 y 32 años).

Los cuatro ciudadanos fueron trasladados a la sede de la Jefatura Departamental para cumplimentar los trámites de correcta identificación y antecedentes, conforme a las normativas vigentes.

Tras la intervención de la fiscalía en turno, se determinó que, si bien las personas coincidirían con las características investigadas, por el momento no existen elementos de prueba suficientes para ordenar una detención inmediata vinculada directamente al hecho.

Por este motivo, luego de realizarse el examen médico policial y la identificación formal, los involucrados recuperaron la libertad. No obstante, todos quedaron formalmente supeditados a la causa, lo que significa que continúan bajo investigación mientras se recolectan nuevas pruebas y testimonios.

