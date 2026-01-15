Concepción del Uruguay: Motociclista sufrió heridas graves tras colisionar contra automóvil

Según se confirmó a Génesis24, minutos después de las 16:00 horas de este jueves, se registró un grave siniestro vial en la intersección de Avenida Mosconi y calle Morend, que dejó como saldo a un hombre con múltiples fracturas y la retención de un vehículo por irregularidades en su documentación.

En el hecho se vieron involucrados una motocicleta Corven Energy 110 cc, conducida por un hombre de 29 años, y un automóvil Fiat Vivace, al mando de un joven de 24 años.

Según las primeras pericias, el motociclista circulaba por la avenida en sentido norte-sur cuando, por causas que se tratan de establecer, colisionó con el automóvil que cruzaba por calle Morend en sentido oeste-este. Tras el impacto, se hizo presente en el lugar el personal de la Comisaría Primera y de Tránsito Municipal.

Al realizar el control de la documentación, los uniformados constataron que el automóvil carecía de seguro obligatorio y de la cédula de identificación vehicular, motivo por el cual los funcionarios procedieron a la retención inmediata del rodado.

El conductor de la motocicleta fue trasladado de urgencia al hospital local. Tras ser examinado por el médico policial de turno, se confirmó que presenta lesiones de carácter grave, detallándose el siguiente cuadro clínico: fractura de vértebra cervical y de clavícula izquierda.

Debido a la complejidad de las heridas, el paciente permanece bajo observación médica. En el lugar del accidente, los funcionarios policiales realizaron las actuaciones de rigor para determinar las responsabilidades del caso.

