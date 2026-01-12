Un estudio reveló cuáles son los colores de la ropa que más atraen a los mosquitos

Según la ciencia, el color de la vestimenta influye en la forma en que estos insectos eligen a sus víctimas, especialmente durante los meses de calor. Los detalles.
Con la llegada del verano y las altas temperaturas, evitar las picaduras de mosquitos se vuelve una prioridad. Más allá del uso de repelentes y barreras físicas, un estudio científico reveló que los colores de la ropa que usamos pueden influir notablemente en la atracción de estos insectos.
La investigación fue realizada por la Universidad de Washington, en Estados Unidos, y comenzó a difundirse con mayor fuerza en la Argentina en el inicio de la temporada estival. Los resultados demostraron que los mosquitos no solo se guían por el olor corporal, el dióxido de carbono (CO₂) y el calor que emiten las personas, sino que la visión y la paleta de colores de la vestimenta juegan un rol clave.
Los colores que más atraen a los mosquitos
Según el estudio, los tonos que resultan más atractivos para los mosquitos son:
- Rojo
- Naranja
- Negro
- Cian (azul verdoso)
Una vez que los insectos detectan el CO₂ que exhalamos al respirar, dirigen su vuelo hacia personas que visten prendas de estos colores. En particular, el mosquito Aedes aegypti, principal transmisor de enfermedades como dengue, zika y chikungunya, muestra una marcada preferencia por el color rojo, debido a la longitud de onda que resulta altamente estimulante para su sistema visual.
Jeffrey Riffell, autor principal del estudio, explicó que los mosquitos utilizan el olfato para localizar a un huésped y, una vez activados sus sensores por el olor, los colores funcionan como una guía visual inmediata.
Colores que ayudan a repelerlos
En contrapartida, la investigación reveló que hay tonos que los mosquitos suelen ignorar, ya que pasan desapercibidos para su visión:
- Verde
- Morado
- Azul
- Blanco
Elegir prendas dentro de estas gamas cromáticas durante los días calurosos puede reducir significativamente el riesgo de picaduras, especialmente en zonas donde circulan enfermedades transmitidas por mosquitos.
Prevención y salud pública
Estos hallazgos refuerzan la idea de que la prevención va más allá del uso de repelentes. Evitar ropa oscura o rojiza, sobre todo durante la tarde y la noche, puede convertirse en una estrategia simple y efectiva para disminuir el contacto con los insectos, difundió Vía País.
Además, los expertos destacan que este tipo de conocimientos abre nuevas posibilidades para campañas de salud pública, así como para el desarrollo de repelentes, trampas y estrategias de control más eficaces. La lucha contra los mosquitos, señalan, requiere tanto de acciones individuales como de políticas ambientales y urbanas sostenidas.