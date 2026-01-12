Concepción del Uruguay: Hallaron bombas molotov y quemaron un auto en zona del multieventos

El hallazgo de los artefactos incendiarios caseros coincidió con el ataque a un vehículo en la misma zona. La Policía investiga si ambos hechos fueron protagonizados por el mismo grupo de «vándalos».

Una madrugada marcada por un preocupante hecho de vandalismo y el peligro se vivió este lunes en las inmediaciones del Predio Multieventos, dejando como saldo un vehículo destruido y el hallazgo de peligrosos artefactos explosivos en plena vía pública.

Todo comenzó pasadas las 3:00 de la mañana, cuando un grupo de jóvenes que caminaba por la zona de calles Belgrano y Carosini divisó varias botellas de vidrio con mechas de tela en su interior. Al advertir que se trataba de bombas tipo «molotov», dieron aviso inmediato a las autoridades.