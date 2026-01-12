Concepción del Uruguay: Hallaron bombas molotov y quemaron un auto en zona del multieventos

El hallazgo de los artefactos incendiarios caseros coincidió con el ataque a un vehículo en la misma zona. La Policía investiga si ambos hechos fueron protagonizados por el mismo grupo de «vándalos».
Una madrugada marcada por un preocupante hecho de vandalismo y el peligro se vivió este lunes en las inmediaciones del Predio Multieventos, dejando como saldo un vehículo destruido y el hallazgo de peligrosos artefactos explosivos en plena vía pública.
Todo comenzó pasadas las 3:00 de la mañana, cuando un grupo de jóvenes que caminaba por la zona de calles Belgrano y Carosini divisó varias botellas de vidrio con mechas de tela en su interior. Al advertir que se trataba de bombas tipo «molotov», dieron aviso inmediato a las autoridades.
Ataque incendiario y respuesta de Bomberos
De forma casi simultánea al hallazgo, se reportó el incendio de un automóvil en ese mismo sector. Según las primeras informaciones, el foco ígneo habría sido provocado intencionalmente por un grupo de desconocidos.
Dada la magnitud de las llamas, fue necesaria la intervención de una dotación de Bomberos Voluntarios de Concepción del Uruguay, quienes trabajaron en el lugar para sofocar el incendio y evitar que el fuego se propagara a otros vehículos o viviendas linderas.
Efectivos policiales realizaron un rastrillaje por las inmediaciones, aunque hasta el momento no se ha logrado identificar a los responsables. Se sospecha que los mismos sujetos que abandonaron las bombas molotov podrían estar vinculados al ataque contra el rodado.
La Policía ha iniciado las actuaciones de rigor y se encuentra relevando las cámaras de seguridad públicas y privadas del sector para dar con el paradero de los «inadaptados» que protagonizaron estos graves hechos que pusieron en riesgo a los vecinos del barrio.
