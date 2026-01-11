Peligran 700 puestos laborales en Concepción del Uruguay por la crisis en Granja Tres Arroyos

Los operarios de la Granja Tres Arroyos, de la ciudad de Concepción del Uruguay, viven hoy por hoy una situación muy complicada.

“Lamentablemente, hemos pasado un año 2025 con varios conflictos, con problemas de producción en la empresa, a pesar del procedimiento preventivo de crisis, no paramos de tener problemas siempre con los cobros de la gente. Las quincenas se pagan en cuotas, las vacaciones en cuotas, el aguinaldo en cuotas. Pero bueno, veníamos dentro de todo, con la gente tratando de mantener la fuente de trabajo. Nosotros pertenecíamos al Frigorífico Béccar, un frigorífico pegado a la planta La China acá. Ahora nos unieron, estamos trabajando juntos en la planta La China todos. Bécar cerró y estamos todos trabajando en la planta La China. De La China se fueron casi 400 trabajadores; de Béccar ya se han ido, con arreglos y acuerdos que han hecho, algunos despidos también, 450 trabajadores ya. Y seguimos con la incertidumbre de qué va a pasar en el futuro”, dice Sergio Vereda, del Sindicato de la Carne de Concepción del Uruguay.

En diálogo con el programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7, el dirigente sindical expresó: “Nosotros no sabemos el futuro porque la empresa realmente no nos ha dado precisiones de cómo va a seguir esto. El día 7 de enero tenían que haber pagado una cuota de la quincena y una cuota del aguinaldo, así estaba el cronograma, así lo habíamos aceptado antes de las fiestas, para pasar las fiestas en paz y tranquilos con los trabajadores. Pero no cumplieron, así que los trabajadores, cansados ya de tantas mentiras, decidimos en asamblea iniciar medidas de fuerza. Pero en vez de tener respuestas, la empresa no da la cara y no tenemos ninguna certeza de qué va a pasar».

La respuesta de la empresa a las medidas de fuerza fue no ingresar pollos a la planta para faenar. A diario, La China faena unos 200 mil pollos. Buscaron algo de información sobre la posibilidad del pago de salarios: les dijeron que el dinero para abonarles se había destinado para darle de comer a los pollos en la granja. “La gente también se puso mal por eso, porque evidentemente hay una falta de previsión de la empresa de hace mucho tiempo que venimos pagándola los trabajadores, no hay otra lectura”, planteó el dirigente gremial.

Desde el Sindicato de la Carne de Entre Ríos denunciaron que los empleados de Tres Arroyos “atraviesan una grave situación por incumplimientos en el pago de salarios y aguinaldos, lo que derivó en la adopción de medidas gremiales, definidas en asamblea”.

Al respecto, el gremio recordó que la empresa adeuda “el 50% del aguinaldo y cuotas salariales comprometidas, sin brindar certezas sobre fechas de pago. La explicación empresaria resulta inaceptable para quienes esperan cobrar lo que legítimamente les corresponde”.

“La incertidumbre se agrava ante amenazas de posible cierre de la planta, poniendo en riesgo más de 700 puestos de trabajo y afectando a toda la comunidad local”, alertó el Sindicato de la Carne.

Y señalaron que “preocupa profundamente la ausencia de funcionarios provinciales que son de la ciudad frente a un conflicto de enorme impacto social y laboral”, según publicó el sitio Entre Ríos Ahora.

El Sindicato de la Carne exigió “soluciones inmediatas y reafirmamos la defensa del salario, el empleo y la dignidad laboral”.

