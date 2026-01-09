Tiempo en Entre Ríos: cómo estará el clima durante el fin de semana

Después de las lluvias de este viernes, el pronóstico anticipa un sábado inestable en la provincia mejorando hacia el domingo. Así estará el tiempo.

El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- anuncia que el fin de semana comenzará inestable en la provincia.

Para este sábado se anuncian lluvias aisladas y un leve ascenso de las temperaturas. Para el domingo se espera que vuelvan los 30 grados de máxima.

 

Así estará el tiempo este sábado

En Paraná, La Paz, Victoria, Nogoyá y Diamante se espera que la mínima sea de 17 grados y la máxima de 24 grados. En la capital y alrededores se espera una jornada con lluvias aisladas.

En Concordia, Federal, Federación, Feliciano y San Salvador habrá mínima de 16 grados y máxima de 23 grados. En estas ciudades también se anuncia un sábado inestable con probabilidad de lluvias aisladas.

En Gualeguaychú, Gualeguay, Uruguay y Colón por último, se aguarda por un sábado lluvioso. Las temperaturas serán similares a las de las localidades anteriores, con una mínima de 16 grados y una máxima de 23 grados. Ahora

Radio: 102.5 FM | TV: Canales 52 & 507 | LRM774 Génesis Multimedia ((HD Radio & TV))