Tiempo en Entre Ríos: cómo estará el clima durante el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- anuncia que el fin de semana comenzará inestable en la provincia.

Para este sábado se anuncian lluvias aisladas y un leve ascenso de las temperaturas. Para el domingo se espera que vuelvan los 30 grados de máxima.

Así estará el tiempo este sábado

En Paraná, La Paz, Victoria, Nogoyá y Diamante se espera que la mínima sea de 17 grados y la máxima de 24 grados. En la capital y alrededores se espera una jornada con lluvias aisladas.

En Concordia, Federal, Federación, Feliciano y San Salvador habrá mínima de 16 grados y máxima de 23 grados. En estas ciudades también se anuncia un sábado inestable con probabilidad de lluvias aisladas.

En Gualeguaychú, Gualeguay, Uruguay y Colón por último, se aguarda por un sábado lluvioso. Las temperaturas serán similares a las de las localidades anteriores, con una mínima de 16 grados y una máxima de 23 grados. Ahora