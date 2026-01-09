Denuncian a un policía entrerriano por privación de la libertad y lesiones graves a su pareja

Un funcionario de la fuerza está acusado de golpear y retener a su pareja en contra de su voluntad en Santa Elena. La víctima permanece internada en estado reservado en Paraná.
La Policía de Entre Ríos investiga un grave episodio ocurrido en la madrugada del 1 de enero en Santa Elena, departamento La Paz, donde un funcionario de la fuerza está acusado de haber privado ilegítimamente de la libertad a su pareja, una joven que permanece internada en estado reservado en el hospital San Martín de Paraná. La denuncia se concretó este viernes cuando la víctima pudo hablar.
El hecho habría comenzado cuando el hombre interceptó a la mujer en una calle de tierra alejada de la ciudad. La obligó a subir a su auto y luego de unos metros la arrojó con el vehículo en marcha, según publicó La Departamental Noticias.
Tras esa situación, la subió otra vez al vehículo y la llevó a su casa. Allí la retuvo contra su voluntad durante al menos tres días. Finalmente, la acercó a un centro de salud producto de las severas lesiones que le provocó.
Al policía le retiraron el arma reglamentaria y se le impuso una medida de restricción tanto en Paraná como en Santa Elena que le impiden mantener contacto con la víctima y sus allegados, según informó La Sexta.
Estado de salud de la víctima
La joven se encuentra internada en el tercer piso del hospital San Martín, en el área de neurología. Presenta una fractura de cráneo y los médicos trabajan para drenar líquido que se filtraba por el oído, con el objetivo de evitar una infección que podría derivar en meningitis. Su estado es delicado y reservado.
Familiares de la víctima señalaron que habían advertido sobre la violencia en la relación y temían un desenlace grave. “La tiró del auto andando, pero primero le pegó”, relató una allegada.
También denunciaron que el acusado habría llevado a la joven inconsciente a su casa, reteniéndola allí y utilizando su celular para simular publicaciones en redes sociales como si fueran de ella.
La denuncia fue presentada y el fiscal interviniente tomó declaración a la víctima en el hospital, donde ratificó lo sucedido y acusó directamente a su pareja. La causa se encuentra en etapa de investigación y las autoridades judiciales analizan las pruebas y testimonios para determinar responsabilidades. Elonce