Concepción del Uruguay: Motociclista lesionado tras impactar contra automóvil bajo la lluvia

Según se confirmó a Génesis24, pasado el mediodía de este viernes, el personal del Comando Radioeléctrico intervino en un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de las calles Posadas y Máximo Álvarez.

El hecho se registró aproximadamente a las 13:45 horas, en momentos en que se producía una persistente lluvia sobre la ciudad.

El incidente involucró a un automóvil Peugeot 207 y una motocicleta Honda XR 150. El automóvil, conducido por una mujer de 29 años, circulaba por calle Máximo Álvarez en sentido Norte a Sur. Al llegar a la intersección con calle Posadas, la motocicleta, conducida por un joven de 21 años circulaba de Oeste a Este y por razones que se tratan de establecer impacta contra el vehículo.

Como consecuencia del impacto, el motociclista sufrió una lesión visible en su rodilla derecha. Fue asistido y trasladado por una ambulancia hacia el Hospital Urquiza.

Tras ser evaluado por el médico policial de turno en el nosocomio, se confirmó que el joven presenta lesiones de carácter leve, encontrándose fuera de peligro.

Comparte esto: Twitter

Facebook

