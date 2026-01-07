Sin subsidios y con sueldos impagos, se agudiza la crisis del transporte urbano en Concepción del Uruguay

Luego del reclamo que los trabajadores realizaron en plaza Ramírez ante la falta de pago de salarios y aguinaldo, representantes de los choferes de las dos empresas de transporte urbano de Concepción del Uruguay, Pablo Poggio, Alejandro Péssaro y Julio Oscar Romero, fueron recibidos por el intendente José Eduardo Lauritto.

Durante la audiencia, el intendente expresó su respaldo a los trabajadores de Bajo Uruguay SRL y Uruguay Buses SRL, y detalló las gestiones que viene realizando el Estado municipal frente a la crisis del transporte público de pasajeros, profundizada tras la eliminación de los subsidios nacionales y la posterior discontinuidad del aporte mensual que realizaba el gobierno provincial.

Al respecto, el secretario de Gobierno, Oscar Noir, señaló que la prestación “atraviesa en todo el país una situación crítica a partir de la decisión del gobierno nacional de eliminar los subsidios destinados a este tipo de servicios”. “Para las empresas que operan en nuestra ciudad, la quita de estos fondos significó un golpe directo a su viabilidad económica”, recalcó. En tal sentido, recordó que el Concejo Deliberante autorizó, mediante ordenanza, un subsidio municipal para asistir a las prestatarias ante “el delicado estado financiero que atravesaban”, aunque advirtió que “esa ayuda resulta insuficiente para sostener el sistema”.

Por su parte, Lauritto se comprometió a continuar el diálogo con los empresarios del transporte local, aunque adelantó que el escenario es complejo. “Además de la ausencia de apoyo nacional y provincial, el nivel de corte de boletos en la ciudad no alcanza para garantizar la viabilidad económica del servicio”, hizo notar.

El pasado 10 de diciembre, la Municipalidad lanzó una convocatoria a licitación pública para otorgar la concesión del servicio de transporte urbano de pasajeros, pero el proceso quedó desierto al no registrarse ofertas.

Las dos empresas que venían prestando el servicio no presentaron propuestas y tampoco hubo nuevos interesados. Si bien se realizará un segundo llamado, el contexto actual no resulta favorable para generar expectativas positivas.

El Entre Ríos – Prensa MCDU