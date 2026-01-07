Rutas 12 y 14: Las empresas privadas tomaron posesión de las autopistas y ya cobran peaje

A partir de las 0 horas del miércoles 7 de enero de 2026, la empresa comenzará a operar formalmente sobre el corredor.

Se realizó la firma de los contratos sobre la concesión que otorga la explotación, administración y mantenimiento de los 741 kilómetros que constituyen los Tramos Oriental y Conexión, integrantes de la Etapa I de La Red Federal de Concesiones.

En virtud de ello, a partir de este miércoles 7 de enero, la empresa Autovía Construcciones y Servicios S.A. tomará posesión del Tramo Oriental, en adelante Autovía del Mercosur.

La adjudicataria gestionará las rutas nacionales 12, 14, 135, A015 y 117, que atraviesan las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes.

En tanto, la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por Obring S.A., Rovial S.A., Edeca S.A., Pitón S.A. y Pietroboni S.A., hará lo propio en el Tramo Conexión, en adelante Conexión Alto Delta que se encargará del Puente Rosario–Victoria (RN 174), que conecta las provincias de Entre Ríos y Santa Fe.

Según anunciaron desde las empresas, queda sin efecto el sistema de cobro con dinero en efectivo. Las modalidades de pago habilitadas serán TelePASE y pagos electrónicos a través de los tótems que se instalarán en las estaciones.

A partir de la segunda quincena de enero, estos dispositivos permitirán abonar mediante tarjetas de crédito y débito, códigos QR y sistema NFC (pago con teléfonos celulares inteligentes).

En el esquema de cobro vigente, quienes opten por la modalidad de pago electrónico manual abonarán el doble de la tarifa aplicada mediante el sistema TelePASE, que se posiciona como la opción más conveniente para los usuarios habituales.

Cuadro tarifario Modalidad TelePASE

Categoría 1: $1.886,87, Categoría 2: $3.773,75, Categoría 3: $3.773,75, Categoría 4: $5.660,62 y Categoría 5: $7.547,50

Modalidad de pago electrónico manual

Categoría 1: $3.773,75, Categoría 2: $7.547,50, Categoría 3: $7.547,50, Categoría 4: $11.321,24 y Categoría 5: $15.094,99.

Cabe destacar que, con anterioridad al inicio formal de la operatoria y mediante los permisos correspondientes, ya se venían desarrollando tareas preliminares de mantenimiento y mejoras sobre la calzada.

A partir de la firma del contrato, dichas tareas se intensificarán, avanzando en un plan integral de obras orientado a mejorar las condiciones de transitabilidad y seguridad del corredor.

Por último, se solicita a los usuarios extremar la precaución en las zonas de obra, respetando la señalización y los límites de velocidad, con el objetivo de preservar la seguridad vial de quienes transitan el corredor y de los trabajadores que se encuentran desempeñando tareas.

La Etapa I está conformada por más de 700 kilómetros que forman parte del corredor del Mercosur, el cual facilita el comercio y la integración regional con Brasil y Uruguay y, además, conecta pasos fronterizos estratégicos e incluye el Puente Rosario–Victoria sobre el río Paraná, en cercanía con accesos a puertos y centros productivos del Gran Rosario, lo que potenciará las exportaciones y el desarrollo logístico.

El nuevo sistema no contará con ningún subsidio por parte del sector público, que hasta el momento realizaba aportes para sostener un esquema de concesión deficitario y que no brindaba beneficios reales para los usuarios.