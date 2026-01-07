Camión embistió a un caballo sobre ruta 12

Ocurrió en la noche del martes en el kilómetro 174. El conductor del transporte, oriundo de Morón, no pudo evitar el impacto contra el animal que se encontraba sobre la calzada. El equino murió en el acto, mientras que el camionero resultó ileso.

CEIBAS – Un camión de gran porte protagonizó un violento accidente este martes, cerca de las 22:13 horas, al colisionar contra un caballo que deambulaba sobre la cinta asfáltica en la Ruta Nacional 12. El siniestro tuvo lugar a la altura del kilómetro 174, en jurisdicción de Médanos.

El accidente

El vehículo involucrado es un camión Fiat Iveco con contenedor, perteneciente a la empresa «Luis Verde», que era conducido por un hombre de 61 años domiciliado en Morón, Buenos Aires. El transporte circulaba en sentido norte-sur (desde Nogoyá hacia Buenos Aires) cuando, de forma imprevista, se encontró con el animal parado sobre la ruta.

Dada la oscuridad de la zona y el peso del transporte, el conductor no logró realizar una maniobra de esquive, impactando de lleno contra el equino. Como consecuencia del choque, el caballo perdió la vida en el lugar, quedando sobre la banquina.

Afortunadamente, el camionero resultó ileso. Al lugar arribó de inmediato una dotación de los Bomberos Voluntarios de Ceibas (Móvil 24), junto a personal de la Comisaría de Médanos y Gendarmería Nacional (Puesto Vial Ceibas).

El camión sufrió daños materiales de consideración en su parte delantera. Tras una revisión mecánica en el lugar, se evaluaba si la unidad podía continuar su marcha o si requería auxilio de grúa. El tránsito no se vio interrumpido, aunque se recomendó circular con precaución durante el operativo de despeje. (03442)