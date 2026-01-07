Quini 6: un apostador ganó más de $1.800 millones en La Segunda

Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este miércoles. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 10.100 millones de pesos.
Un apostador ganó el millonario pozo de La Segunda del Quini 6 que se sorteó este miércoles. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que, en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 10.100 millones de pesos.
En el sorteo Tradicional salieron el 29-40-39-04-09-27. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $4.542.920.093.
Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 32-17-11-26-20-29. Hubo un solo ganador con todos los aciertos y se llevó $1.804.766.386,50. Es oriundo de Capital Federal.
Por su parte, en La Revancha aparecieron el 13-05-16-39-35-32. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $3.386.931.424.
En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 12-33-36-30-07-19. Hubo 34 ganadores y cada uno se lleva $9.043.974. Dos son de Entre Ríos
En el Pozo Extra, en tanto, hubo 993 ganadores y cada uno percibirá $156.092,65. Elonce