Concepción del Uruguay: Detenido tras irrumpir en la casa de su expareja

Según se confirmó a Génesis24, en las primeras horas de la mañana de hoy, personal de la Comisaría Segunda intervino en un hecho de violencia de género que culminó con la detención de un hombre de 31 años, quien había ingresado sin autorización a la vivienda de su expareja.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 07:30 horas, tras un llamado de emergencia desde un domicilio ubicado en calle Enrique Gás al 300.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el individuo se encontraba dentro del inmueble y se negaba rotundamente a retirarse.

Según manifestaciones de la damnificada, el sujeto habría concurrido en reiteradas oportunidades, logrando finalmente ingresar a la propiedad de manera ilícita.

Ante la flagrancia del hecho y la negativa de deponer su actitud, el personal policial procedió a la aprehensión inmediata del sujeto.

La Fiscal Auxiliar, Dra. Denise Caraballo, fue informada del suceso y dispuso inicialmente el traslado del aprehendido a la Jefatura Departamental para su identificación.

Una vez que la víctima formalizó la denuncia correspondiente en sede policial, la fiscalía ordenó el trasladado a la Sección Alcaidía de la Comisaría Primera, donde permanece alojado a disposición de la justicia.

