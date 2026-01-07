Dpto. Colón: Detenido y secuestros tras diversos procedimientos

SAN JOSÉ: ALLANAMIENTO POSITIVO CON SECUESTRO DE ARMA DE FUEGO

Esta madrugada, personal policial de Comisaría San José, dependiente de Jefatura Departamental Colón, llevó adelante un procedimiento judicial en el marco de una causa por Violencia de Género, en trámite ante el Juzgado de Feria.

La intervención se realizó en cumplimiento de un Oficio Judicial, efectuándose el Allanamiento y Requisa Domiciliaria de una vivienda ubicada en un Complejo habitacional situado sobre la Autovía José Gervasio Artigas.

Durante la diligencia, el procedimiento arrojó resultados positivos para la pesquisa, procediéndose al Secuestro de un Arma de fuego, consistente en un Revólver calibre .38 largo, con tambor de seis alvéolos y cartuchería.

Asimismo, tras notificar las medidas cautelares dispuestas por la autoridad judicial, de manera preventiva se resguardo y protegió a las personas involucradas, quedando las actuaciones a disposición del magistrado interviniente.

SAN JOSÉ: SE RECUPERÓ BICICLETA SUSTRAÍDA

En la noche de la víspera, alrededor de las 21:40 horas, personal de Comisaría San José, dependiente de Jefatura Departamental Colón, recuperó una bicicleta marca Siambreta, rodado 29, denunciada como sustraída en diciembre del año pasado por un vecino de esa ciudad, quien había informado que el rodado se encontraba estacionado sin medidas de seguridad en la vía pública, en calles Mitre y Caseros.

En el marco de las averiguaciones, se tomó conocimiento que la bicicleta estaría siendo ofrecida por personas vinculadas al entorno familiar del damnificado. Entrevistadas las partes, una mujer manifestó haberla adquirido a comienzos de año.

Puesta en conocimiento la Unidad Fiscal interviniente, se dispuso el Secuestro del rodado y su restitución al propietario, continuándose con las actuaciones correspondientes.

VILLA ELISA: APREHENSIÓN POR HURTO EN FLAGRANCIA Y RECUPERO DE BICICLETA

En horas de esta madrugada, personal policial de Comisaría Villa Elisa, dependiente de Jefatura Departamental Colón, intervino ante un hecho de Hurto en Flagrancia ocurrido en esa ciudad.

El procedimiento se inició tras la denuncia de un vecino, quien informó la sustracción de su Bicicleta marca Exer, rodado 29, color negra con detalles en verde y amarillo, la cual había dejado en el bicicletero de una Estación de Servicios mientras se encontraba trabajando.

Minutos después, se recibió un aviso sobre una bicicleta abandonada en inmediaciones de Avenida Urquiza y Boulevard Rieter, constatándose que se trataba del rodado denunciado. En forma simultánea, otro móvil policial interceptó a un masculino en cercanías del lugar, quien coincidía con las características físicas y vestimentas brindadas sobre el autor del ilícito.

Anoticiada la Unidad Fiscal de turno, se dispuso el secuestro y restitución del rodado al damnificado, como así también la aprehensión del individuo por el Supuesto Delito de Hurto en Flagrancia, quedando alojado en sede policial a disposición judicial.

Comparte esto: Twitter

Facebook

