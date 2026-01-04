Michel: «El gobierno provincial no ejecutó los recursos que tiene del Fondo Vial»

”De los $23.238 millones recaudados por el Fondo de Desarrollo y Conservación Vial (Leyes 9.602 y 11.142) que se origina en el 50% del impuesto Inmobiliario rural, solo se ejecutaron $11.090 millones”, sostuvo el diputado nacional por el peronismo, Guillermo Michel. “El campo puso el dinero pero no fue a donde debía ir”, manifestó.

Michel cuestionó la subejecución presupuestaria por parte del gobierno provincial: “¿Por qué hablamos de falta de gestión en Entre Ríos? Porque el gobierno recauda recursos pero no los destina a obras. Mientras los caminos y rutas están en las peores condiciones, más del 52% del presupuesto de Vialidad Provincial no se ejecutó”.

“El campo puso el dinero pero no fue a donde debía ir: a los caminos. El problema no es la falta de recursos, sino la falta de gestión”, aseveró Michel. (APF)