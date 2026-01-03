Basavilbaso: Joven motociclista sufrió heridas graves tras un choque

Un accidente de tránsito se registró anoche, alrededor de las 22 horas, sobre calle Dorrego, en el tramo comprendido entre Castelli y Gerchunoff, en la ciudad de Basavilbaso.

Por causas que se investigan, una camioneta Volkswagen Amarok que intentaba ingresar a un domicilio particular fue embestida de frente por una motocicleta marca Corven que circulaba en sentido contrario.

Como consecuencia del violento impacto, el conductor del rodado menor, un joven de 19 años oriundo de Urdinarrain, debió ser trasladado de urgencia al hospital local para su atención médica.

Desde el nosocomio se confirmó que el motociclista presenta lesiones de carácter grave, entre ellas traumatismos en la columna y fractura de nariz, motivo por el cual intervino personal de la Policía Científica en el lugar del hecho.

Las pruebas de alcoholemia realizadas a ambos conductores arrojaron resultado negativo. No obstante, la motocicleta fue retenida debido a la falta de documentación reglamentaria. La investigación continúa bajo la órbita de la Fiscalía interviniente.

FM Riel

Comparte esto: Twitter

Facebook

