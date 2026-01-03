Conmoción en Entre Ríos: murió una beba y ordenan su autopsia

Una beba de 10 meses de vida falleció pasadas las 16:00 de este viernes en el Centro Pediátrico Materno Infantil de Santa Elena, departamento La Paz, tras sufrir una descompensación que derivó en un paro cardiorrespiratorio.

La beba estaba internada en la Guardia desde las 9:30 de la mañana, cuando ingresó llevada por su mamá, del barrio Martín García de la ciudad, con un cuadro de “transgresión alimentaria, deshidratación y náuseas”, según registraron en el nosocomio.

La mujer dijo al personal sanitario que durante la jornada anterior la pequeña había estado “vomitando todo el día” por haber ingerido “cordero, ensalada de frutas y mate tereré” que le habían dado familiares, informó La Sexta.

Tras horas con dificultades para estabilizarla, realizarle estudios y trasladar a la niña debido a la complejidad del cuadro, sufrió una descompensación al ser ingresada en una ambulancia en el momento en que se disponían a derivarla al Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná.

Desde la Fiscalía de La Paz se ordenó la autopsia para establecer la causa del fallecimiento de la beba, la que se practicará en la Morgue de Oro Verde.

Entre otras medidas, se ordenó el secuestro de documentación en el Centro Pediátrico así como testimoniales a las personas relacionadas al caso. Ahora