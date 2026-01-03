Concepción del Uruguay: Detuvieron al principal  sospechoso de perpetrar violento asalto a vecina

Según se confirmó a Génesis24, en una exitosa y veloz respuesta investigativa, se logró desarticular al presunto autor del violento robo calificado ocurrido el pasado 1 de enero en calle Dr. Clark. Gracias a la labor coordinada de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal y División Operaciones y Seguridad, se realizaron allanamientos con resultados positivos y se detuvo a dos personas.

Tras el asalto sufrido por una vecina de 54 años, quien fue herida con un arma blanca, los efectivos de la División Investigaciones iniciaron un exhaustivo relevamiento de cámaras de seguridad y tareas de campo incluyendo el uso de tecnologías recientemente adquiridas. El análisis de las pruebas fílmicas permitió identificar con precisión la motocicleta utilizada y las características físicas del agresor, centrando la investigación en el Barrio 100 Viviendas.

En la noche del viernes, alrededor de las 21:00 horas, personal policial localizaron en la Manzana 5 de dicho barrio una motocicleta Zanella RX 150 color azul, la cual coincidía plenamente con la utilizada en el hecho.

Al momento de identificar a los presentes, se produjo un violento altercado, una mujer de 27 años opuso una feroz resistencia, agrediendo físicamente a un funcionario policial con un golpe de puño en el rostro. Por este motivo, fue aprehendida por el delito de «Resistencia a la autoridad y lesiones», quedando alojada en la Comisaría de Minoridad por disposición del Fiscal Dr. Pablo Gile. En el mismo lugar, se procedió a la demora del principal sospechoso, un joven de 23 años, dueño del rodado.

Con las pruebas recabadas, se solicitó de forma urgente una orden de allanamiento a la fiscalía a cargo de la Dra. Maria Occhi, para la vivienda del sospechoso de 23 años, ubicada en el mismo barrio. El procedimiento arrojó un resultado positivo, lográndose el secuestro de un cuchillo tipo navaja (compatible con el arma utilizada en el asalto), un casco negro, un buzo negro y un pantalón de jean, prendas que coinciden fielmente con las captadas por las cámaras al momento del ilícito.

Ante la contundencia de los elementos probatorios secuestrados, la Autoridad Judicial interviniente dispuso la inmediata detención del joven de 23 años, quien fue trasladado a la Sección Alcaidía de la Comisaría Primera, donde permanece a disposición de la justicia.

Este procedimiento destaca la eficiencia de las nuevas herramientas tecnológicas de vigilancia y el compromiso de las divisiones especiales y las autoridades judiciales para dar respuesta rápida a hechos de grave inseguridad en la ciudad.

