Caseros: Un hombre despistó con su auto en ruta 39 y chocó contra el guardarraíl

Según se confirmó a Génesis24, en horas de la mañana de este viernes, personal de la Comisaría Caseros intervino en un siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Provincial N° 39, protagonizado por un único vehículo que terminó impactando contra las defensas de la ruta.

El accidente se registró alrededor de las 10:00 horas, en momentos en que las condiciones climáticas y el estado de la calzada presentaban complicaciones para el tránsito. Por causas que se tratan de establecer, un automóvil Ford Ka que circulaba en sentido Oeste–Este perdió el control.

Según los primeros indicios, el asfalto mojado debido a las precipitaciones, sumado a una maniobra brusca, habrían provocado que el rodado se despistara e impactara violentamente contra el guardarraíl.

El vehículo era conducido por un hombre de 66 años, quien al arribo de los uniformados ya se encontraba fuera del habitáculo por sus propios medios. Minutos después, se hizo presente en el lugar una unidad de emergencias que procedió al traslado del conductor hacia el hospital local para una revisión, determinando que se trataba de lesiones leves.

En el sitio también colaboró un familiar del accidentado para facilitar las tareas de remoción del vehículo.

