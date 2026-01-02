Concepción del Uruguay: Una joven lesionada tras colisión en zona céntrica de la ciudad

Según se confirmó a Génesis24, cerca de la medianoche de ayer jueves, se registró un incidente vial en la intersección de las calles Moreno y Sarmiento, involucrando a dos automóviles particulares. El siniestro ocurrió aproximadamente a las 23:45 horas, en momentos en que la circulación era moderada en el sector.

En el hecho se vieron implicados: un automóvil Nissan Versa, conducido por un hombre de 53 años, quien transitaba por calle Moreno en sentido Sur a Norte y un automóvil Renault Logan, guiado por una joven de 23 años, que circulaba por calle Sarmiento en sentido Este a Oeste.

Por causas que las pericias intentan establecer, ambos rodados colisionaron en la encrucijada, provocando daños materiales en las unidades.

A raíz del impacto, se solicitó la presencia del servicio de emergencias médicas «Vida». Los profesionales asistieron en el lugar a la conductora del Renault Logan, decidiendo su traslado preventivo al nosocomio local.

Tras los exámenes de rigor, se informó que la joven presentaba lesiones de carácter leve, encontrándose fuera de peligro.

En el lugar intervino personal del Comando Radioeléctrico, que coordinó las tareas de tránsito y las actuaciones administrativas correspondientes.

