Triste desenlace: Murió la mujer embarazada y su bebé en gestación tras accidente trágico que ya se había cobrado dos vidas

Este mediodía se confirmó la muerte de la rosarina de 39 años y de su bebé, de 30 meses de gestación, en el hospital Centenario de Gualeguaychú.

El choque frontal en el kilómetro 31 de la ruta nacional 136 se cobró otras dos víctimas. Se trata de la mujer de Rosario, de 39 años, que transitaba un embarazo de 30 semanas y de su bebé.

Así lo confirmó la fiscal Natalia Bartolo a cargo de la investigación judicial.

El deceso se produjo a las 13.10 de este mediodía en la Terapia del Hospital Centenario, donde ingresó en condición de muy grave tras las heridas por el siniestro que ocurrió pasadas las 9 horas.

Recordemos que en el lugar murieron, de forma inmediata, el hombre de 40 años y una uruguaya de 48 años, ambos conductores de los vehículos que protagonizaron el accidente.

En tanto, resultó ileso un nene de 2 años, hijo de pareja santafesina.

De acuerdo a las primeras interpretaciones del siniestro, la conductora oriental que viajaba desde Gualeguaychú hacia Fray Bentos, a bordo de una camioneta Kia, sin cinturón de seguridad, habría intentado esquivar un espejo de agua y por la velocidad se cruzó de carril.

Allí, impactó de frente con el Chevrolet Cruze que retornaba desde Uruguay a Rosario con la familia santafesina. El hombre murió en el acto, la mujer fue rescatada por Bomberos y trasladada por el Servicio 107 al Hospital en estado crítico.

En tanto, la conductora uruguaya salió despedida de la camioneta y su cuerpo apareció en la banquina contraria, según las primeras pericias.

R2820