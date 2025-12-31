Secuestraron elementos robados y droga tras allanar tres viviendas en Villa Busti de Concordia

Personal de la comisaría tercera de la Policía de Concordia realizó tres procedimientos en barrio Villa Busti producto del robo en un domicilio. Roberto Barboza, jefe de Operaciones de la Departamental, habló con Canal 9 Litoral y calificó los procedimientos de “exitosos”.

Según explicó Barboza, los operativos se realizaron luego de la denuncia de un robo a un vivero el sábado 27.

Al parecer, un delincuente, que quedó filmado, ingresó a un vivero tras saltar muros y forzar ventanas. En el interior se apoderó de un rollo de cable tipo alargue, unas pavas eléctricas y diversas herramientas de mano.

A partir de este hecho, personal de la Comisaría Tercera, a cargo del comisario Eduardo Gamarra, inició tareas investigativas para identificar al presunto autor. El análisis de cámaras de seguridad de la zona y las distintas diligencias practicadas permitieron individualizar al sospechoso.

Una vez identificado su domicilio y los lugares donde habría comercializado los elementos sustraídos, se solicitaron órdenes de allanamiento a la fiscal en turno, Natalia Conti.

El operativo fue diagramado por el jefe de Operaciones, Roberto Baroza, y se desplegó sobre tres viviendas. En una de ellas, ubicada en la intersección de Néstor Garat y Lamadrid, se procedió al secuestro de prendas de vestir relacionadas con el hecho investigado.

Los restantes procedimientos se llevaron a cabo en el corazón del barrio, específicamente en un callejón, donde al arribo del personal policial una de las personas presentes intentó descartarse de sustancia estupefaciente. Tras realizarse el correspondiente test orientativo, se confirmó que se trataba de cocaína, con un peso aproximado de 60 gramos en formato piedra.

Asimismo, en una de las viviendas allanadas se secuestraron prendas vinculadas a la causa, dos cartuchos calibre .22 y un arma de fuego tipo carabina reformada, con culata de madera.

La fiscal Natalia Conti dispuso la aprehensión del acusado por el supuesto delito de tenencia ilegal de arma de fuego.