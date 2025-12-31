Ola de calor: recomendaciones para el uso eficiente de la electricidad

Ante la ola de calor que atraviesa la provincia, la Secretaría de Energía de Entre Ríos informa una serie de recomendaciones para promover el uso eficiente y responsable de la energía eléctrica, con el objetivo de reducir la presión sobre el sistema y preservar la calidad del servicio.
Las altas temperaturas generan una demanda récord de electricidad, lo que puede afectar el normal funcionamiento del sistema eléctrico. Por este motivo, se solicita a la ciudadanía adoptar hábitos de consumo conscientes durante estos días.
Recomendaciones para un uso eficiente de la energía
-Evitar el uso simultáneo de artefactos de alto consumo eléctrico, a fin de reducir los picos de demanda.
-Optar por electrodomésticos de bajo consumo y con mayor eficiencia energética.
Climatización y confort
-Utilizar el aire acondicionado a una temperatura cercana a los 24 °C, para lograr un equilibrio entre confort y consumo.
-Complementar el uso del aire acondicionado con ventiladores, que consumen considerablemente menos energía.
-Mantener puertas y ventanas cerradas en ambientes climatizados y realizar la limpieza periódica de los filtros.
-Climatizar únicamente los ambientes que se encuentren en uso.
-Usar cortinas, persianas o toldos para minimizar el ingreso del calor solar.
Hábitos con aparatos electrónicos
-Desconectar equipos que permanezcan en «stand by», ya que pueden representar hasta un 15 por ciento del consumo eléctrico.
-En el caso de las heladeras, revisar el estado de los burletes, abrirlas solo cuando sea necesario y ubicarlas lejos de fuentes de calor.
-Evitar el uso de lavarropas y plancha en los horarios de mayor demanda eléctrica, entre las 12 y las 18 y de 20 a 23.
En la cocina
-Evitar el uso innecesario del horno o microondas.
-Aprovechar el calor residual y tapar ollas para cocinar de manera más eficiente y con menor consumo de energía.
Al respecto, la secretaria de Energía, Noelia Zapata, destacó: «Es fundamental adoptar estos hábitos cotidianos y fortalecer una cultura de uso eficiente de la energía, entendiendo que se trata de un recurso que es de todos y que debemos cuidar de manera responsable. Al mismo tiempo, durante las altas temperaturas es importante cuidar a toda la familia manteniendo una correcta hidratación, consumiendo agua de manera periódica a lo largo del día».