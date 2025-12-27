Concepción del Uruguay: Violento atacó a su expareja con un rebenque y la persiguió a caballo. Fue detenido

Según se confirmó a Génesis24, en un operativo realizado por personal de la Comisaría Segunda, se procedió a la detención de un hombre de 31 años denunciado por hechos de violencia contra su expareja, en el marco de una causa por Violencia de Género.

La intervención policial tuvo lugar en la tarde de ayer viernes, alrededor de las 19:50 horas, en una vivienda ubicada sobre la calle Estrada Bis, a escasos metros de la intersección con Ana Urquiza de Victorica.

La investigación se inició a raíz de una denuncia radicada días atrás por una mujer. Según el relato de la víctima, fue expulsada de su hogar por el agresor sin poder retirar sus pertenencias, el sujeto se presentó en la casa de un familiar de la mujer donde escaló el nivel de violencia.

En ese lugar, el hombre la habría agredido físicamente utilizando un rebenque, y amenazarla con un arma blanca tipo cuchillo. El hecho más dramático ocurrió cuando el agresor comenzó a perseguirla a caballo, logrando la mujer escapar y ponerse a resguardo.

Con las pruebas recolectadas, la Justicia ordenó el allanamiento de la vivienda del sospechoso. Durante el procedimiento, los uniformados lograron la inmediata detención del individuo de 31 años.

Asimismo, en el lugar se procedió al secuestro formal de un rebenque de madera con trenzado de cuero, elemento que habría sido utilizado en el ataque.

La Fiscalía Auxiliar en turno, a cargo de la Dra. Lucía Bourlot, dispuso que el detenido sea trasladado y alojado en la Sección Alcaidía de la Comisaría Primera, donde permanecerá a disposición de la magistratura interviniente mientras avanza la causa judicial.

Comparte esto: Twitter

Facebook

