Concepción del Uruguay: Dos menores demorados, uno de ellos violaba una medida judicial y portaba elementos utilizados para el robo de motos

Según se confirmó a Génesis24, en el marco de los operativos de prevención que se realizan durante la madrugada, personal de la División Investigaciones logró frustrar un posible ilícito y detectar la desobediencia de medidas judiciales por parte de un adolescente en la zona céntrica de la ciudad.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 05:10 horas de este sábado, en la intersección de las calles Belgrano y Eva Perón.

Mientras los efectivos realizaban recorridas preventivas, divisaron a dos jóvenes en actitud sospechosa en la mencionada esquina. Al proceder a su identificación, se constató que se trataba de dos menores de edad, de 16 y 17 años.

Durante la requisa de rutina, el personal policial halló entre las prendas del joven de 17 años un elemento tipo «saca bujías», herramienta que habitualmente es utilizada y modificada para ser empleada para forzar las cerraduras y tambores de arranque de motovehículos.

Al verificar los datos de los menores, se detectó que el joven de 17 años posee actualmente medidas judiciales vigentes dispuestas por la justicia, las cuales le prohíben estrictamente circular por la vía pública en horario nocturno. Ante esta situación, se dio inmediata intervención a la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar.

La Fiscal Auxiliar en turno, Dra. Lucía Bourlot, fue informada de los pormenores del caso y dispuso las siguientes medidas: Que el menor de 16 años sea examinado por el médico policial y posteriormente entregado a sus progenitores, mientras que el de 17 años quede bajo resguardo en la Comisaría de Minoridad por el delito de «Desobediencia Judicial y Tentativa de Robo».

En el operativo trabajaron de manera coordinada la División Investigaciones, el Comando Radioeléctrico, Comisaría de Minoridad y la División Policía Científica.

