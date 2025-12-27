Colón: Pelea de jóvenes en los festejos de Nochebuena se hizo viral en las redes. El jefe de Policía explicó lo sucedido

La tranquilidad de los festejos que se llevaron a cabo en el balneario Santiago Inkier de Colón durante la madrugada del 25 de diciembre, se vieron alterados por varios minutos por un altercado entre dos grupos.

El episodio se conoció a través de una filmación publicada en redes sociales, donde se ve una pelea de jóvenes y la intervención policial.

En diálogo con El Entre Ríos, el jefe de Policía Departamental Colón Héctor Martínez, explicó lo ocurrido.

“Se viralizó un video breve donde parece que fue un caos total y no fue así. Alrededor de las 5 de la mañana había bastante gente, familias y jóvenes distribuidos en el balneario y el sector de las parrillas. En un momento, un grupo reducido –posiblemente estimulado por algún tipo de exceso- dirimió unas diferencias que ameritó que la Policía tenga que intervenir, efectivos que ya estaban desplegados en el lugar, , porque era uno de los puntos en el programa de seguridad que se había diagramado”.

“Al comenzar las agresiones se intervino, controlándose rápidamente a quienes estaban desacatados. Se trasladó a cuatro personas a jefatura departamental, que eran los más exaltados”, dio a conocer el funcionario. Luego de ser identificados y recibir control médico, quedaron en libertad.

En tanto, donde se desencadenó el problema, “se cortó la música y la gente que estaba se empezó a desconcentrar. Todos mostraban su malestar hacia este grupito, en su mayoría menores de edad, por cómo se habían comportado y cómo los había afectado. De un clima festivo pasaron a presenciar un episodio desagradable”.

A su vez, Martínez informó que “no hubo personas lesionadas –más allá de los que se agredieron entre ellos- ni funcionarios lesionados. Tampoco fue necesario efectuar disparos para dispersar. Fue un episodio que solo duró entre 5 y 10 minutos gracias al accionar de los policías, que utilizaron una fuerza mínima para controlarlos”.

Con miras a los festejos por Año Nuevo, el jefe policial señaló que el operativo de prevención será similar: “Vamos a prestar más atención ahí, pero tampoco podemos volcar todos los recursos en ese lugar. Lo que sucedió es lo mismo que generalmente pasa en cualquier evento, solo que toma mayor trascendencia por un video. Para nosotros son procedimientos habituales, en los que tratamos de intervenir lo más profesionalmente posible sin que haya consecuencias graves”.

