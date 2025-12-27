Balance hídrico dispar en Entre Ríos para el cierre del año

El Sistema de Información de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos brindó un mapa actualizado del estado de reservas hídricas en la provincia, con mayores déficits en el sudeste.

El balance hídrico de la provincia, según la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, expresa el diferencial que mostraron las lluvias a lo largo de la última semana y en general lo que viene sucediendo en diciembre.

Es posible que la zona con reservas excesivas ya se mostrara más oreada, prevaleciendo las complicaciones en áreas más reducidas de Federación y Feliciano donde los registros estuvieron por encima de los cien milímetros. En estos departamentos, vastas zonas alcanzan los 250 milímetros en lo que va del mes y puntualmente se superan los 300.

El gradiente de las reservas hacia un comportamiento regular, se apura hacia los departamentos del sur, con un estrechamiento más marcado hacia el sudeste, donde en la mayor parte de Gualeguay y Gualeguaychú los registros apenas se acercan a los 40 milímetros en lo que va de diciembre.

Este sector forma parte de un sector deficitario más extendido que abarca buena parte del noreste de Buenos Aires.

Desde Tala hacia Paraná, las lluvias han sido un poco más generosas y son suficientes para mantener los cultivos que están en floración. Se nota la optimización de las reservas hacia el departamento Victoria.

En toda la franja con reservas más pobres, es razonable pensar que las plantas con buen desarrollo radicular pueden tener auxilio desde la napa.

Como se mencionó, la carga de humedad ambiente no ha cedido. La onda que siguió generando lluvias en la franja norte del país, vuelve como frente cálido hasta el norte provincial.

Por otra parte, se informa que un débil sistema frontal avanza desde el sur. El mismo será suficiente para gatillar el arranque de un nuevo período de inestabilidad.

El mismo ya comenzará a dejar precipitaciones durante la jornada del sábado y posiblemente, por sectores, se extienda hasta el domingo.

El norte vuelve a cargar más de lo necesario, esta vez con un mejor despliegue de las lluvias sobre el centro, quedando menos provistos los departamentos del sur, con el sudeste que dependerá de una sorpresa significativa para lograr salir de su estado deficitario, finaliza el informe.

Dos Florines