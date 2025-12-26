Concepción del Uruguay: Tras investigación, realizaron allanamiento y detuvieron a delincuente

Según se confirmó a Génesis24, en un operativo realizado esta tarde, personal de la División Investigaciones de la Jefatura Departamental Uruguay logró detener a un sujeto que cometió un robo a una despensa durante la víspera de Navidad.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 18:00 horas en una vivienda ubicada en la intersección de calle Ing. Henry y Lepratti, bajo las órdenes del Juzgado de Garantías y el fiscal Dr. Eduardo Santo.

De acuerdo con lo recabado por las tareas investigativas de la policía, el hecho ocurrió el pasado 24 de diciembre entre las 15:20 y 15:30 horas. En ese momento, dos individuos que se desplazaban en una motocicleta llegaron a un local comercial ubicado en calle Suipacha al 1300.

Mientras uno de los sujetos aguardaba en el motovehículo, el otro ingresó al comercio y, utilizando un arma blanca (cuchillo), redujo al propietario amenazándolo. El delincuente logró sustraer la caja registradora, que contenía dinero en efectivo, para luego darse a la fuga junto a su cómplice.

A partir de la denuncia y el análisis de diversos elementos de prueba, los investigadores lograron identificar a uno de los presuntos autores y el vehículo utilizado para el atraco.

Con el mandamiento judicial correspondiente, los efectivos irrumpieron en el domicilio de la zona norte de la ciudad, obteniendo un resultado positivo: Se incautó una motocicleta Motomel CG 125cc, la cual habría sido el vehículo utilizado para perpetrar el robo, y además se logró la detención de un joven de 21 años de edad, sindicado como uno de los autores del hecho.

El aprehendido fue trasladado a la Alcaidía de la Comisaría Primera, a disposición de la justicia. La policía continúa trabajando en el hecho.

