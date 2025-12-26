ATE realizará asambleas y movilizaciones: denuncian despidos en Provincia

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Entre Ríos comenzó este viernes con asambleas, retención de servicios y movilizaciones. Denuncian la baja de más de cien contratos en el Estado y la negativa del Poder Ejecutivo de retomar la discusión salarial, informó a AIM el secretario general del gremio, Oscar Muntes.

El secretariado de ATE “se reunió hoy y resolvió iniciar desde este 26 de diciembre un plan de lucha permanente, que consiste en asambleas y movilizaciones, hasta que logremos revertir esta situación que es totalmente injusta para muchos trabajadores y trabajadoras que perdieron sus trabajos”, explicó Muntes.

En ese sentido, el dirigente sindical expresó su preocupación por la cantidad de trabajadores que se presentaron en la sede del gremio, “quienes no aparecen en los listados de renovación a pesar de tener una antigüedad considerable y un desempeño laboral destacado, es decir, no hay motivos para dejar a estos trabajadores sin su fuente de empleo”, afirmó.

En ese marco, indicó que “se envió una nota al gobernador de la provincia, Rogelio Frigerio, y a las autoridades, solicitando la renovación de todos los contratos y el cese de despidos”.

“Las autoridades del gobierno manifestaron que no hay aumentos para los trabajadores del Estado, lo que implica ocho meses de congelamiento salarial, porque quieren conservar las fuentes de trabajo, pero es una falacia afirmar que se están evitando despidos, porque, en la práctica, están echando a trabajadores con la baja de los contratos temporarios”, aseguró Muntes.

Ante ese escenario, Muntes afirmó que “el gremio continuará avanzando en la defensa de los derechos de los trabajadores, reconociendo que estamos en un momento difícil para el sector público”.

AIM Digital