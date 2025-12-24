Ruta 39: Colisionaron esta madrugada un auto y una moto en acceso a Caseros

De acuerdo a lo que Génesis24 pudo confirmar, este miércoles en horas de la madrugada, personal de la Comisaría de Caseros intervino a raíz de un accidente, ocurrido en la intersección de la Ruta Provincial Nº 39 y el acceso al Tránsito Pesado de nuestra localidad.

Por causas que se intentan establecer, colisionaron un automóvil Toyota Corolla, conducido por un joven de 29 años y una motocicleta Honda Biz, en la que se desplazaba un hombre de 43 años.

A causa del impacto, el motociclista debió ser asistido en el lugar y posteriormente trasladado en ambulancia al “Hospital Justo José de Urquiza” de Concepción del Uruguay.

Tras ser evaluado por los profesionales médicos, se confirmó que el accidentado presentó lesiones de carácter leve, encontrándose fuera de peligro.

En el sitio del siniestro trabajó personal de Accidentología Vial para realizar las pericias correspondientes y determinar la mecánica del choque.

Comparte esto: Twitter

Facebook

