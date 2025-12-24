Autovía Artigas: Se registraron varios despistes en las últimas horas

Una familia de Arrecifes despistó a la altura de Ceibas. Y una mujer oriunda de Haedo perdió el control de su vehículo y terminó impactando contra la defensa del cantero central.
Cerca de las 02:44 horas de este martes, se registró un siniestro vial en el kilómetro 10 de la Autovía Nacional N.º 14, en el sentido de circulación de Buenos Aires hacia Entre Ríos. El incidente fue protagonizado por una familia que había iniciado su viaje desde la ciudad bonaerense de Arrecifes con destino a la provincia de Corrientes.
Por causas que se intentan establecer, el conductor de un Peugeot Partner, un joven de 25 años, perdió el control del utilitario. El vehículo terminó despistando y deteniendo su marcha en la zona del cantero central de la autovía.
A bordo viajaban, además del conductor, otros dos adultos y dos menores de edad. A pesar de la magnitud del despiste, todos los ocupantes lograron salir por sus propios medios y el personal sanitario confirmó que no sufrieron lesiones.
Al lugar acudió de inmediato una dotación de los Bomberos Voluntarios de Ceibas que circulaba por la zona y colaboró con las tareas de extracción del vehículo.
Para garantizar la seguridad de los trabajadores y del resto de los conductores, los bomberos realizaron un balizamiento preventivo y un corte parcial de la calzada mientras se retiraba la camioneta del cantero. La dotación finalizó sus tareas y regresó al cuartel a las 03:23 horas.
Segundo despiste del día en la Autovía 14
En el kilómetro 15 una mujer oriunda de Haedo perdió el control de su vehículo y terminó impactando contra la defensa del cantero central.
Minutos antes de las 08:40 horas de este martes, los servicios de emergencia de Ceibas debieron intervenir en un nuevo siniestro vial sobre la Autovía Nacional N.º 14, apenas a cinco kilómetros de un accidente ocurrido horas antes.
En esta oportunidad, el vehículo involucrado fue un Toyota Etios, conducido por una mujer de 57 años, con domicilio en la localidad bonaerense de Haedo (Morón). La conductora se dirigía desde Buenos Aires hacia Pueblo Belgrano, en el departamento Gualeguaychú.
Por causas que se tratan de establecer, perdió el control del rodado e impactó violentamente contra el guardarraíl del cantero central. A pesar de los daños materiales en el vehículo y la infraestructura vial, la mujer resultó ilesa.
Al lugar acudió una dotación de los Bomberos Voluntarios de Ceibas quienes trabajaron de manera articulada con el personal de la Policía Caminera de Gualeguaychú y una cuadrilla de Vialidad Nacional.
Los efectivos aseguraron la zona y realizaron tareas de prevención hasta que se gestionó un auxilio particular para retirar el automóvil de la calzada. Elonce