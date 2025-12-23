Crimen en Colón: mientras aguardan las pericias para saber quién disparó, dictaron prisión preventiva para los tres detenidos

Este martes se llevó a cabo una audiencia en el Juzgado de Garantías de Colón, en el marco de la causa iniciada el día anterior por el crimen de José Romero, en el barrio Libertad de esa ciudad.

Se dictó prisión preventiva por el término de 45 días para Gledes Rodolfo Cardozo y Daniela Gallo, ambos imputados por homicidio; y Adriana Briozzo, acusada de encubrimiento, quien habría sido la encargada de descartar el arma homicida. Los tres se abstuvieron de prestar declaración ante el fiscal Alejandro Perroud.

Los primeros 30 días cumplirán el arresto en Colón, para luego ser trasladados a un penal.

En tanto, este viernes se realizará en Concepción del Uruguay la prueba de dermotest, procedimiento válido para determinar quien fue el autor de los disparos, luego de que se tomaran muestras a todos quienes se encontraban en el lugar del hecho.

El Entre Ríos