Caseros: Se realizó la feria navideña con la visita de Papá Noel

Este lunes 22 de diciembre en el Anfiteatro Municipal de Caseros se llevó adelante la Feria Navideña con la visita de Papá Noel y puestos de stands de artesanos y emprendedores que ofrecieron sus productos para estas fechas festivas.

Durante la tarde los niños escribieron cartitas con sus deseos para estas Fiestas e hicieron dibujos que entregaron a Papá Noel. También hubo momento para tomarse fotos y entrega de dulces a los presentes.

Además, la visita de Papá Noel se extendió a otros puntos de la localidad, visitando el Club Juventud y el Parque de la Estación, donde más niños pudieron disfrutar de este característico personaje.

