Dos detenidos por Narcomenudeo: incautaron un camión, droga, dinero y celulares

Tras una investigación judicial, se realizaron cinco allanamientos en distintos domicilios de Concordia. El operativo culminó con el secuestro de droga, dinero, vehículos y dispositivos electrónicos, y la detención de dos personas.
Según se informó oficialmente, se concretaron cinco allanamientos simultáneos en domicilios ubicados en calle 58, entre Dr. Saure y Yamandú Rodríguez, en el barrio San Jorge, de Concordia.
Secuestro de drogas y elementos
Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron un trozo compacto rectangular de cocaína de máxima pureza, junto a diez envoltorios con la misma sustancia, con un peso total de 828 gramos. Además, se incautó un envoltorio de marihuana con un pesaje de 1,5 gramos.
En los domicilios allanados también se encontraron diversos elementos vinculados a la actividad investigada, entre ellos balanzas digitales de precisión, gran cantidad de bolsas de nylon, teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento y sistemas de videovigilancia.
Como resultado del operativo, se secuestró una suma total de 1.006.300 pesos en efectivo. Asimismo, se incautó un camión marca Mercedes Benz, junto a documentación correspondiente a un boleto de compra-venta del vehículo, lo que será materia de análisis en el avance de la causa.
Entre los elementos tecnológicos incautados se contabilizaron 16 teléfonos celulares, una cámara de videovigilancia, una tarjeta de memoria y un pendrive, los cuales quedaron a disposición de la Justicia para peritajes.
Detenidos y actuación judicial
En el marco de los allanamientos, fueron detenidas dos personas mayores de edad. Se trata de un hombre de 46 años, y una mujer, de 44, quienes quedaron alojados a disposición de la autoridad judicial interviniente.
La causa se encuentra en trámite ante el Juzgado de Garantías N° 2, a cargo del doctor Edwin Ives Bastian, con intervención del fiscal Fabio Zabaleta, quien dispuso las medidas procesales correspondientes tras los resultados obtenidos. Elonce