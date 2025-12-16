Dpto. Uruguay: Roban un televisor y es encontrado abandonado en zona de un basural

Según se confirmó a Génesis24, personal policial de Villa Mantero recuperó un televisor LED de 50 pulgadas que había sido hurtado del Club Deportivo local, en un hecho que se investigaba. El hurto, ocurrido el pasado 12 de diciembre, dio un giro inesperado esta tarde.

El Secretario de Obras Públicas recibió un mensaje anónimo que informaba que el televisor había sido abandonado en la zona del Basural Municipal.

Tras la alerta, el personal verificó el lugar y recuperó el aparato. La persona que envió el mensaje alegó desconocer que el TV pertenecía al Club y mencionó una disputa personal con un tercero, quien le habría vendido el elemento.

La Fiscalía en turno dispuso el secuestro del bien, la toma de denuncia al presidente del Club y ordenó la revisión de las cámaras de seguridad. La causa se investiga como hurto.

