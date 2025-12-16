Dictámenes para el Régimen General de Concesiones y para la Agencia de Desarrollo de Entre Ríos

Comisiones de Diputados resolvieron avanzar con el proyecto de ley que regula las concesiones de obras y servicios públicos y con el que crea la Agencia de Desarrollo de Entre Ríos. Además, se avanzó en dictaminar sobre una capacitación en el tema Malvinas, sobre la compra directa del edificio donde funciona la comisaría 1º dependiente de la Jefatura Departamental de Paraná, así como en la expropiación de terrenos que permitirá la reconstrucción del acceso a Villa Paranacito y en la aceptación de donaciones de distintos inmuebles

Las comisiones de Legislación General, presidida por el diputado Marcelo López, y de Obras Públicas y Planeamiento, a cargo de la diputada Noelia Taborda, se reunieron en conjunto para dictaminar en torno del proyecto que crea el ‘Régimen General de Concesiones de la provincia’. La iniciativa proviene del Poder Ejecutivo y establece una codificación específica y unificada en materia de licitaciones y otorgamiento de obras, infraestructuras y servicios públicos en la provincia de Entre Ríos.

En los fundamentos del proyecto se observa que “la ausencia de una normativa específica y unificada en esta materia ha generado cierta incertidumbre jurídica y limitaciones en la capacidad del Estado Provincial para impulsar proyectos de infraestructura y servicios esenciales que demandan la participación del sector privado”.

El texto establece que la autoridad concedente de las concesiones previstas en la norma recae en el Poder Ejecutivo de la provincia y que podrán ser “otorgadas a favor de sociedades privadas, mixtas, empresas públicas, privadas o privadas con participación estatal, uniones transitorias y entes públicos”, y que “podrán conferirse también a favor de municipios o municipios y comunas vinculados entre sí por mancomunidades”.

El articulado determina el requisito de autorización legislativa para concesiones de más de 25 años a la vez que desagrega tipo y modalidad de concesiones, fija criterios en cuanto a peajes, infracciones y multas, así como condiciones para la presentación de iniciativas de obras públicas con financiamiento privado, constitución de sociedades, exenciones impositivas, renegociaciones y modo de resolución de conflictos.

Legislación General

La comisión de Legislación General, a cargo del diputado Marcelo López, emitió dictamen para el Expediente Nº 28.649 que crea la Agencia de Desarrollo de Entre Ríos como organismo descentralizado y autárquico del Poder Ejecutivo provincial. El objetivo general del ente a crear busca “promover el desarrollo económico y social mediante la promoción de exportaciones, atracción de inversiones y la simplificación regulatoria para favorecer el crecimiento del sector privado, con énfasis en las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES)”. Entre sus funciones primarias se cuentan el diseño e implementación de estrategias para incrementar las exportaciones e inversiones productivas, el desarrollo de programas y herramientas que simplifiquen los trámites regulatorios, así como el diseño de programas específicos de fomento y asistencia para emprendimientos innovadores, nuevas empresas tecnológicas y sectores de la economía del conocimiento.

Asimismo, se emitió dictamen en el Expediente Nº 28.602 por el que se autoriza a la provincia a adquirir mediante compra directa un inmueble donde funciona, desde 1960, la comisaría 1º dependiente de la Jefatura Departamental de Paraná. La propiedad del edificio en venta es de la Mutual Policial de Entre Ríos (MUPER). La voluntad de adquisición por parte del Poder Ejecutivo se fundamenta en que “es necesario y pertinente desde el punto de vista logístico, tanto para la institución policial, a la que no le demandaría cambios estructurales que pudiesen tornar más onerosa la mudanza y acondicionamiento de otro edificio, e incluso el alto costo de un arrendamiento”.

Por otro lado, los miembros de Legislación General acordaron emitir dictamen para el Expediente Nº 28.050 que establece una capacitación obligatoria para los tres poderes del Estado en la ‘Cuestión Malvinas’. La iniciativa proviene del diputado Jorge Maier, quien propuso la unificación con otros dos proyectos de igual tenor, Expedientes Nº 28.190 y 25731, de autoría de los diputados Roque Fleitas y Julio Solanas (mc).

A su vez, se acordó la firma de dictámenes para diversas aceptaciones de donaciones. El Expediente Nº 28.790 refiere a una fracción de terreno propiedad de la Municipalidad de Victoria, con el cargo de construir el edificio de la Escuela Secundaria y Superior Nº 1 ‘Raúl R. Trucco’. Mientras que el Expediente Nº 28.791 habla de la donación ofrecida por la Municipalidad de Cerrito de un inmueble destinado a la construcción de una Estación Reguladora de Presión de Gas del Parque Industrial ‘Intendente Orlando Lovera’. Por su parte, el Expediente Nº 28.855 autoriza a aceptar la cesión de un inmueble propiedad de la Municipalidad de Viale destinado al funcionamiento de la Escuela Primaria NEP Nº 205 ‘Amalio Zapata Soñez’ y de la Escuela Secundaria Nº 75 del mismo nombre.

El Expediente Nº 28.805, venido en revisión, autoriza al Poder Ejecutivo a donar un vehículo Marca Renault Trafic, modelo 1987, a favor de la comuna La Clarita, del departamento Colón, que será destinado como utilitario. Del mismo tenor, se emitió dictamen para el proyecto de autoría del diputado Marcelo López, Expediente Nº 28.667, por que se autoriza al Poder ejecutivo a donar vehículo marca Ford, modelo Eco Sport, en favor de la Municipalidad de General Campos.

Por último, se dictaminó sobre el Expediente Nº 28.801 por el que se declara de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles afectados por la obra ‘Obra Básica y Reconstrucción Ingreso a Villa Paranacito Acceso Tramo Ruta Nacional Nº12”. La ejecución de la obra, según se lee en los fundamentos, “permitirá optimizar las condiciones de transitabilidad y seguridad vial, facilitando el desarrollo de las actividades productivas, así como el traslado de personas, bienes y servicios esenciales”.