Concepción del Uruguay: Desconocidos sorprendidos al intentar robar en una metalúrgica. Uno fue detenido

Según se confirmó a Génesis24, personal policial tomó intervención tras un llamado telefónico realizado por el damnificado, un hombre de 36 años, quien manifestó haber observado a tres sujetos en el interior de una metalúrgica.

De manera inmediata, personal motorizado se dirigió al lugar y, al arribar, logró visualizar a los sospechosos dándose a la fuga en distintas direcciones desde el interior del establecimiento.

Mediante comunicación radial, se informó que uno de los individuos, vestido con ropa oscura, huyó hacia el cardinal Este, en dirección a un campo lindero a la cancha del Club Almagro. En forma inmediata, personal policial logró interceptar y aprehender a un sujeto de 35 años.

Posteriormente, al analizar los registros fílmicos de las cámaras de seguridad de la metalúrgica, se constató que el aprehendido sería el mismo sujeto que se encontraba dentro del edificio, y que por sus características también estaría vinculado a otro hecho denunciado en la misma fecha.

En el lugar intervino personal de Policía Científica, procediendo al levantamiento de rastros. Asimismo, se halló una mochila que contenía varios metros de cable subterráneo, los cuales fueron secuestrados y posteriormente restituidos a su propietario.

En el exterior del establecimiento se localizó otra mochila y elementos que fueron formalmente secuestrados. Personal de la División Investigaciones realizó la desgrabación de las imágenes obtenidas por las cámaras de seguridad.

Se dio intervención a la Fiscalía Auxiliar y al Fiscal Titular en turno, quienes dispusieron que el masculino aprehendido sea alojado en la Sección Alcaldía.

Comparte esto: Twitter

Facebook

