Localizaron en la autovía 18 a un menor que se escapó de su casa y se dirigía a Concordia

El hecho se desencadenó en la mañana de este miércoles, cuando una ciudadana de General Campos se presentó en la comisaría para denunciar que su hijo menor se había marchado de la casa.
Menor en la autovía 18. La Jefatura Departamental San Salvador, a través de la comisaría de General Campos, logró localizar rápidamente a un menor de edad que se había ido de su hogar con destino a la ciudad de Concordia, donde reside su novia.
Denuncia y restitución
Tras la denuncia asentada por su madre, los funcionarios policiales activaron el protocolo de búsqueda. Con los datos precisos sobre la contextura física y las vestimentas del menor, el operativo arrojó un “excelente resultado”.
El joven fue finalmente localizado por personal policial a la vera de la autovía nacional 18.
Tras su localización, el menor fue trasladado a la comisaría de General Campos. Allí, y luego de un examen médico de rutina, fue restituido a su madre.
Todo el procedimiento se realizó con el conocimiento e intervención de la Fiscalía en turno.
