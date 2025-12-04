La Policía secuestró más de 243 millones y casi 150 kilos de drogas en operativos provinciales

Destacaron el secuestro de más de 243 millones de pesos en efectivo, la incautación de 14 kilos de cocaína y 135 kilos de marihuana, además de la desarticulación de una banda narco en la ciudad de Concordia.

El titular de la cartera de Seguridad y Justicia de Entre Ríos informó los resultados de una serie de operativos de alto impacto realizados durante el fin de semana, los cuales reflejan una política de seguridad activa en las rutas y ciudades de la provincia.

«El esfuerzo conjunto, la profesionalización y la capacidad técnica de nuestras unidades está permitiendo golpear de manera efectiva a las redes criminales que operan en el territorio provincial», afirmó Roncaglia.

Detalles de los operativos

La Dirección de Prevención y Seguridad Vial tuvo un rol clave en dos procedimientos realizados en el Puesto Caminero Paso Cerrito, impidiendo el tránsito ilegal de divisas y estupefacientes.

En un primer control, se interceptó un Ford Fiesta Kinetic con anomalías en su estructura. Gracias a la intervención del can antinarcóticos y la posterior autorización judicial, se descubrieron 14 kilogramos de cocaína (distribuidos en tres paquetes rectangulares) ocultos en un doble fondo del vehículo.

En el mismo puesto, se detuvo la marcha de un Toyota Corolla proveniente de Misiones. Los agentes detectaron un cajón de fabricación casera en el paragolpes trasero que ocultaba $243.782.000 pesos en efectivo sin aval legal. El Juzgado Federal de Concordia inició una causa por lavado de activos, marcando uno de los secuestros de dinero en efectivo más grandes registrados en la provincia.

En esta línea y, tras seis meses de investigación de la Dirección de Drogas Peligrosas, se ejecutaron 21 allanamientos simultáneos en los barrios San Agustín, Toronjal y Sol de Concordia. Estos operativos permitieron desvincular una red de tráfico de estupefacientes. Se secuestraron 16 millones de pesos, cocaína fraccionada para la venta, vehículos y teléfonos celulares. En este operativo se detuvieron a nueve personas.

En Paraná, en la zona costera de Bajada Núñez, la colaboración ciudadana y la rápida respuesta policial permitieron frustrar una entrega de drogas vía fluvial. Tras el aviso de un vecino sobre una lancha arrojando bultos, se desplegó un operativo con la Comisaría 7°, el COE y la Dirección de Prevención de Delitos Rurales. Se lograron incautar 190 panes de marihuana y dos bolsas con picadura, totalizando 135,185 kilogramos de la sustancia.