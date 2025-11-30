Concepción del Uruguay: Falleció Pedro Miguel Vallejos (Q.E.P.D.)

Falleció en ciudad el día 29 noviembre de 2025. Su esposa: NANCY LORENA MELUSSI. -Su hija: SOFÍA VALLEJOS. -Sus hermanos: SOLEDAD, CARLOS Y FERNANDO. -Su madre política: MAURICIA AGÜERO. Sus hermanos políticos: SERGIO Y EDUARDO MELUSSI y demás familiares participan de su fallecimiento y sus restos serán cremados el lunes a las 10,00 horas, partiendo el cortejo fúnebre de sala a las 09,30 horas. “SE AGRADECE UNA ORACIÓN POR SU ETERNO DESCANSO”. Sala de velatorios: ALBERDI563.-

Casa de duelo: ROSARIO 316-

SERVICIO: Previsión Casa Cevey S.R.L. Alberdi 563.

Comparte esto: Twitter

Facebook

