Concepción del Uruguay: Discusión por la música alta terminó con un joven baleado y el agresor detenido

Según se confirmó a Génesis24, el hecho se originó a raíz de una acalorada discusión entre familiares y vecinos en el asentamiento Ex-Basural. Un joven de 26 años se molestó por la música alta en la casa de un familiar, lo que escaló rápidamente a una confrontación.

En medio de los insultos, el joven de 26 años extrajo un arma de fuego y efectuó disparos. Uno de ellos alcanzó a un joven, de 18 años, impactándolo en la espalda baja.

La rápida intervención policial permitió aprehender al supuesto agresor. La víctima fue asistida y dada de alta con lesiones leves por herida de arma de fuego.

La Fiscalía ordenó la detención del joven de 26 años por Abuso de Arma y se procedió al allanamiento de su vivienda, secuestrando municiones. El detenido quedó alojado en la Alcaidía.

