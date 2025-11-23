Mercado Lácteo: séptima caída consecutiva a nivel internacional

El valor de los productos lácteos subastados por la plataforma Global Dairy Trade volvió a caer este 18 de noviembre tras culminar la rueda 392 de oferta. El precio promedio disminuyó a U$S3.678 la tonelada, representando la séptica caída consecutiva en la plataforma durante los últimos 90 días.

Es que desde el 19 de agosto del 2025 que los valores de los lácteos no paran de caer. En el caso de la leche en polvo entera, que es el producto de referencia a nivel global, el retroceso en esta última subasta fue del 1.9% y cerró en U$S3.452 la tonelada. En la versión entera, el retroceso se dio en un 0.6% y el valor descendió a U$S2.542 por tonelada, según lo publicado por Todo Agro

En esta última subasta del mes de noviembre del 2025 del GDT, fue la manteca el producto que traccionó fuertemente a la baja el promedio, con una disminución del 7.6% de precio, cerrando en U$S5.886 la tonelada.

Esta marcada baja en los precios que se viene sucediendo durante el último trimestre, coicice con las apreciaciones del Rabobank de los últimos meses, donde anunciaba en su reporte que se esperaba que «la demanda se mantuviera suave en medio de la inflación y la débil confianza» por parte del mercado internacional.

En el siguiente gráfico, los valores obtenidos en todos los productos de la subasta N° 392 del Global Dairy Trade: